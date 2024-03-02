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Военное обозрение

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«Суда-вонючки» и Томас Кокрейн

«Суда-вонючки» и Томас Кокрейн

Многие исследователи ведут начало химического оружия с древности, обычно ссылаясь на осаду Платеи в изложении «Истории Пелопоннеской войны» Фукидида.

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