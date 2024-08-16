В столице пройдёт первая Московская международная неделя кино

С 23 по 28 августа Москва примет первую международную неделю кино (ММНК), в рамках которой будет показано более 70 фильмов из Индии, Китая, Ирана и других стран, а также свыше 40 российских кино- и анимационных проектов.
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