Опасения безопасности: Финляндия держит границу с Россией закрытой

МОСКВА, 8 января, ФедералПресс. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо проинформировал прессу о том, что граница с Россией будет оставаться закрытой, поскольку ситуация с «опасностью» с восточной стороны не изменилась.
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