В Венгрии лидер фракции оппозиционной партии ФИДЕС ушёл в отставку

Лидер парламентской фракции оппозиционной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Гергей Гуйяш ушёл в отставку в знак протеста против политики правительства страны во главе с премьер-министром Петером Мадьяром.
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