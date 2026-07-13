RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 673 подписчика

В Венгрии лидер фракции оппозиционной партии ФИДЕС ушёл в отставку

В Венгрии лидер фракции оппозиционной партии ФИДЕС ушёл в отставку

Лидер парламентской фракции оппозиционной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Гергей Гуйяш ушёл в отставку в знак протеста против политики правительства страны во главе с премьер-министром Петером Мадьяром.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии