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Сборная Подмосковья по кикбоксингу завоевала 12 медалей на чемпионате России

Сборная Подмосковья по кикбоксингу завоевала 12 медалей на чемпионате России

​Подмосковная сборная выиграла 12 медалей на чемпионате России по кикбоксингу. Спортсмены получили пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

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