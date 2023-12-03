Сборная Подмосковья по кикбоксингу завоевала 12 медалей на чемпионате России

Подмосковная сборная выиграла 12 медалей на чемпионате России по кикбоксингу. Спортсмены получили пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
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