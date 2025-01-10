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Царьград

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Ближе к Москве, чем к Вашингтону: Почему Трампу так интересна Гренландия?

В Гренландии, на самом севере острова, с 1950-х годов находится американская военная база. И расположена она ближе к Москве, чем к Вашингтону.

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