В Воронежской области нашли уникальную ископаемую жемчужину

Драгоценность была обнаружена в верхнетуронских морских отложениях неподалёку от села Лосево. Как отмечают исследователи, это первая в российской науке достоверно описанная ископаемая жемчужина, образованная двустворчатыми моллюсками и извлечённая из отложений мелового периода.