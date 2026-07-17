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Воронежские новости

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В Воронежской области нашли уникальную ископаемую жемчужину

В Воронежской области нашли уникальную ископаемую жемчужину

Драгоценность была обнаружена в верхнетуронских морских отложениях неподалёку от села Лосево. Как отмечают исследователи, это первая в российской науке достоверно описанная ископаемая жемчужина, образованная двустворчатыми моллюсками и извлечённая из отложений мелового периода.

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