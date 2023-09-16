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Хенесс о тренере для Германии: «Времени на эксперименты больше нет, Евро летом. Нужен тот, кто четко скажет: «Вот моя система, вот мои 14-15 игроков»

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