Ликсутов: московские промышленники выпускают большой ассортимент детской продукции

Московские промышленники выпускают широкий ассортимент разнообразной детской продукции. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии