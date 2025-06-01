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Ликсутов: московские промышленники выпускают большой ассортимент детской продукции

Ликсутов: московские промышленники выпускают большой ассортимент детской продукции

Московские промышленники выпускают широкий ассортимент разнообразной детской продукции. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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