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«Красавец, спору нет!» Экс-защитник «Спартака» Чернов саркастически похвалил Джику за привезенный пенальти

«Красавец, спору нет!» Экс-защитник «Спартака» Чернов саркастически похвалил Джику за привезенный пенальти

Бывший защитник «Спартака» Никита Чернов после поражения красно-белых от «Зенита» в матче за Суперкубок России (1:1, 2:4 — пенальти) опубликовал пост в соцсети, посвященный действующему защитнику московской команды Александеру Джику.

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