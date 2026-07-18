«Красавец, спору нет!» Экс-защитник «Спартака» Чернов саркастически похвалил Джику за привезенный пенальти

Бывший защитник «Спартака» Никита Чернов после поражения красно-белых от «Зенита» в матче за Суперкубок России (1:1, 2:4 — пенальти) опубликовал пост в соцсети, посвященный действующему защитнику московской команды Александеру Джику.
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