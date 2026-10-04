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Царьград

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Мособлсуд начал суд по делу о 292 млн рублей преступного дохода

Мособлсуд начал суд по делу о 292 млн рублей преступного дохода

Московский областной суд начал разбирательство по делу Владимира Тебекина и его группировки, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и мошенничестве в Белгородской и Курской областях.

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