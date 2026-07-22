Socialist Mamdani Concedes NYC Can't Arrest Netanyahu, Breaking Another Campaign Promise With New York City rents at record highs, bus fares still in place, and the rise of the far left spooking taxpayers and businesses, Mayor Zohran Mamdani appears increasingly focused on playing world policeman instead of properly addressing the city's affordability crisis.
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