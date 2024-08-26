СМИ Индии: российская ракета-предок «БраМоса» пробивает оборону Украины лучше, чем многие другие

Сразу несколько крупных индийских изданий обратили внимание, что российский «предок» производимой Индией ракеты «БраМос» в ходе боевых действий на Украине получил признание за свои впечатляющие боевые характеристики.
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