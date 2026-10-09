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Царьград

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ЭКО меняет ДНК ребёнка на всю жизнь. Учёные раскрыли генетический код проблем со здоровьем

ЭКО меняет ДНК ребёнка на всю жизнь. Учёные раскрыли генетический код проблем со здоровьем

Ученые выяснили, почему у детей, появившихся на свет благодаря ЭКО, со временем чаще возникают определенные недуги.

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