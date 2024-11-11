Жена шоумена Гарика Мартиросяна опубликовала фото их дочери

Жена шоумена Гарика Мартиросяна показала их взрослую дочь, избегающую публичности. Жанна Левина-Мартиросян поделилась в личном блоге редким фото 20-летней Жасмин, внешность которой активно обсудили пользователи соцсетей.
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