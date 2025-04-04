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Царьград

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Сбежал из Украины, не закончив съёмки в проекте: Актёр Дмитрий Ярошенко не хочет в ВСУ

Сбежал из Украины, не закончив съёмки в проекте: Актёр Дмитрий Ярошенко не хочет в ВСУ

Опасаясь мобилизации, известный артист покинул страну и не вернулся.Украинский актер Дмитрий Ярошенко, исполнивший главную роль в новом проекте продюсера Игоря Кондратюка, покинул страну и не вернулся, опасаясь мобилизации.

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