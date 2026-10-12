Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новак оценил стоимость поставок энергоресурсов в ЕС в $320,7 млрд

Новак оценил стоимость поставок энергоресурсов в ЕС в $320,7 млрд

Стоимость российских энергоресурсов, поставленных в страны Евросоюза с 2022 года, составила 320,7 миллиарда долларов.

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