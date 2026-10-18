7000 шагов в день снижают риск деменции, депрессии и болезней сердца, доказали медики. Знаменитые 10 000 шагов в день оказались не научной рекомендацией, а удачным маркетинговым лозунгом.
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