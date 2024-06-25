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Застрявший в пекле командир стоял на коленях и плакал – пулю снайпера от СВД остановил деревянный крестик: Чудесное спасение на СВО

Застрявший в пекле командир стоял на коленях и плакал – пулю снайпера от СВД остановил деревянный крестик: Чудесное спасение на СВО

Снайперская винтовка Дягтерёва способна пробить рельсу на вылет, но против деревянного нательного креста оказалась бессильна.

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