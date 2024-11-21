В Польше сообщили, что Зеленский предложил США российские месторождения

Совместную разработку месторождений природных ископаемых в новых российских регионах, освобожденных в ходе СВО, предложил начать администрации США президент Украины Владимир Зеленский, 19 ноября написало польское издание Portal Obronny.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии