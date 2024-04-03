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Совфед призвал ООН осудить вмешательство в выборы в РФ

Совфед призвал ООН осудить вмешательство в выборы в РФ

Обращение к Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям с призывом осудить попытки вмешательства Запада в президентские выборы в РФ принято в среду Совфедом, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

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