КУРСК, 22 октября. /ТАСС/. Врач-отоларинголог, выполняющий задачи в зоне СВО как штатный начальник госпитального отделения медицинского отряда специального назначения военно-клинического госпиталя № 442 в составе группировки войск "Север" Михаил Комаров в беседе с ТАСС отметил высокий боевой дух российских военнослужащих, которые получили ранения и стремятся как можно скорее вернуться в строй.