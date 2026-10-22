КУРСК, 22 октября. /ТАСС/. Врач-отоларинголог, выполняющий задачи в зоне СВО как штатный начальник госпитального отделения медицинского отряда специального назначения военно-клинического госпиталя № 442 в составе группировки войск "Север" Михаил Комаров в беседе с ТАСС отметил высокий боевой дух российских военнослужащих, которые получили ранения и стремятся как можно скорее вернуться в строй.
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