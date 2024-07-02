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Зеленского "снесут" русские солдаты. Участь властей Украины предрешена

Зеленского "снесут" русские солдаты. Участь властей Украины предрешена

Коалиция западных стран дала и. о. президента Украины Владимиру Зеленскому последний шанс. Если он провалит второе наступление, то его просто снесут.

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