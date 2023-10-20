Oscalito: формат «Дегустация трикотажа» возвращается осенью

По мере приближения зимнего сезона Oscalito продолжает предлагать специализированным мультибрендовым розничным партнёрам «Дегустацию трикотажа»: оригинальный и эксклюзивный формат, созданный для того, чтобы с помощью непосредственного опыта подчеркнуть сходство между тем, что мы едим, и тем, во что мы одеваемся.