Про чулки
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Про чулки

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Oscalito: формат «Дегустация трикотажа» возвращается осенью

По мере приближения зимнего сезона Oscalito продолжает предлагать специализированным мультибрендовым розничным партнёрам «Дегустацию трикотажа»: оригинальный и эксклюзивный формат, созданный для того, чтобы с помощью непосредственного опыта подчеркнуть сходство между тем, что мы едим, и тем, во что мы одеваемся.

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