Криптовалюты рухнули в цене на 10-30% из-за ситуации на Ближнем Востоке

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке вся криптовалюта резко просела в цене. создано DALL-E Биткойн буквально за два часа упал примерно на 10%, опустившись до отметок около 60000-61000 долларов и даже чуть ниже, в зависимости от биржи.