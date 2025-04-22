NC: ученые предупредили об удвоении жертв температурных аномалий к 2100 году

За последние 50 лет резкие перепады температур стали чаще на 60% территорий планеты. К 2100 году их частота вырастет еще на 6–8%, а число людей, страдающих от аномалий, удвоится, если выбросы CO₂ не сократятся, сообщает международная группа ученых в журнале Nature Communications (NC).