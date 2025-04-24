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Цеков объяснил отказ Зеленского признать Крым российским

Цеков объяснил отказ Зеленского признать Крым российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский боится идти на признание российского статуса Крыма из-за желания сохранить за собой власть на президентских выборах, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

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