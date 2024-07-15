Следователи арестовали в Приморье шестерых членов ОПГ "Трифоновские"

Приморские следователи установили и задержали еще шестерых подозреваемых в мошеннических действиях с земельными участками во Владивостоке участников организованной преступной группировки (ОПГ) "Трифоновские".
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