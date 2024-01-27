Трамп: Байден не останавливает нелегалов, но отправляет миллиарды Киеву

Экс-глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что администрация Белого дома и действующий президент США Джо Байден предлагают неэффективные меры по борьбе с нелегальной миграцией, и в то же время отправляют миллиарды долларов Киеву.
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