Для западного Зверя мы все одновременно и фашисты и унтерменши...

Автор телеграмм-канала Сыны Монархии на днях сначала написал у себя следующее:"Когда леваки или либералы кого-то называют фашистом, надо понимать, что они имеют в виду не немца в каске со свастикой, с которым воевали наши деды, а в принципе любого человека, который им не нравится.