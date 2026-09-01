Эрдоган предложил Путину вместе запустить АЭС «Аккую»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что строительство АЭС «Аккую» подходит к завершению. Во время встречи с российским лидером в Зале аксакалов государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке турецкий лидер выразил готовность совместно с российским президентом Владимиром Путиным запустить первый реактор.