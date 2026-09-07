БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Последний резерв: новый командующий пытался усилить ряды ВСУ женщинами

Последний резерв: новый командующий пытался усилить ряды ВСУ женщинами

В РФ выяснили, что армейский корпус, которым ранее руководил новый командующий Сухопутными войсками ВСУ, агитировал женщин вступать в подразделения.

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