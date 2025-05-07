Башкортостан в два раза будет увеличивать площадь своих охотугодий

Предложение о расширении охотничьих угодий поступило от областного Департамента природопользования и экологии В Башкортостане планируют расширить площадь существующих охотничьих угодий с 24 тыс га до 51 тыс га.
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