Атомный ледокол "Урал" в акватории порта Дудинка на реке Енисей Январь 2024 года Фото капитана ледокола "Дудинка" Малика Олега Владимировича.
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Атомный ледокол "Урал" в акватории порта Дудинка на реке Енисей Январь 2024 года Фото капитана ледокола "Дудинка" Малика Олега Владимировича.