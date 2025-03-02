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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Отчим грозил убить четырехлетнюю девочку из-за ревности к ее матери

В Токмоке Чуйской области Киргизстана отчим похитил 4-летнюю падчерицу, угрожая убить и ее, и себя. Фото: Наталия Губернаторова   Как сообщили в ГУВД Чуйской области, накануне мужчина поссорился со своей гражданской супругой.

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