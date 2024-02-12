Продолжается капитальный ремонт дороги на Пинегу и Мезень

Эта транспортная магистраль является важным объектом для жителей Холмогорского, Мезенского, Лешуконского, Пинежского и Приморского округовЭта транспортная магистраль является важным объектом для жителей Холмогорского, Мезенского, Лешуконского, Пинежского и Приморского округовРаботы на этом участке, который включен в президентский национальный проект «Безопасные качественные дороги», ведутся круглосуточно.