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Регион 29

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Продолжается капитальный ремонт дороги на Пинегу и Мезень

Эта транспортная магистраль является важным объектом для жителей Холмогорского, Мезенского, Лешуконского, Пинежского и Приморского округовЭта транспортная магистраль является важным объектом для жителей Холмогорского, Мезенского, Лешуконского, Пинежского и Приморского округовРаботы на этом участке, который включен в президентский национальный проект «Безопасные качественные дороги», ведутся круглосуточно.

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