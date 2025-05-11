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Пономарев из «Питтсбурга» о любимых книгах: «Рассуждение с Советом» Иоанна Крестьянкина – номер один. «Неизвестный Кими Райкконен» понравилась, еще одна – «Аэропорт» Артура Хейли»

Пономарев из «Питтсбурга» о любимых книгах: «Рассуждение с Советом» Иоанна Крестьянкина – номер один. «Неизвестный Кими Райкконен» понравилась, еще одна – «Аэропорт» Артура Хейли»

– Любовь к чтению не пропала? – Пока не проходит. В летнее время я всегда немного читал, потому что хочется проводить время с друзьями и родителями.

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