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Регионы России

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Мальдивы сохраняют статус лидера элитного тропического отдыха

Мальдивы сохраняют статус лидера элитного тропического отдыха

Мальдивские острова продолжают удерживать звание абсолютного фаворита на мировом рынке элитного тропического отдыха, несмотря на активное развитие конкурентов.

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