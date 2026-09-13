Мальдивы сохраняют статус лидера элитного тропического отдыха

Мальдивские острова продолжают удерживать звание абсолютного фаворита на мировом рынке элитного тропического отдыха, несмотря на активное развитие конкурентов.
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