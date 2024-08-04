Законопроект о стратегическом резерве биткоина теперь официально объявлен

Законопроект Ламмис о стратегическом резерве биткоина на шаг ближе к рассмотрению в Сенате. Законопроект о стратегическом резерве биткоина создаст резерв для крупнейшей криптовалюты и приблизит Соединенные Штаты к статусу глобального лидера в принятии и управлении криптовалютами, был впервые представлен 31 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии