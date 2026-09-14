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Спорт Уик-Энд

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«Коринтианс» согласился продать «Зениту» уникального игрока. Но не менее, чем за €12 млн - источник

«Коринтианс» согласился продать «Зениту» уникального игрока. Но не менее, чем за €12 млн - источник

По информации инсайдера Анара Ибрагимова, бразильский «Коринтианс» готов продать «Зениту» 26-летнего крайнего защитника Матеузиньо.

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