Во Франции обнаружили первый очаг блютанга

Блютанг серотипа 3 впервые был обнаружен во Франции после Нидерландов, Бельгии и Германии, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (WOAH), 7 августа сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.
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