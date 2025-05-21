Прогноз погоды в Крыму на 21 мая 🌤 В Симферополе +19 и ясно В Севастополе +18 и ясно В Евпатории +18 и ясно В Черноморском +19 и ясно В Джанкое +22 и ясно В Ялте +18 и ясно В Алуште +21 и ясно В Керчи +20 и небольшой дождь В Армянске +19 и ясно В Красноперекопске +19 и ясно В Бахчисарае +20 и ясно В Феодосии +19 и облачно с прояснениями В Судаке +18 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.