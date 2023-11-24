В российском регионе впервые с начала СВО сообщили о неопознанном беспилотнике

Неопознанный беспилотный летательный аппарат заметили во Владимирской области, это стало первым с начала специальной военной операции поступившим из региона сообщением о беспилотнике, пишет Telegram-канал Mash.
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