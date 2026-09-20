19 школьных историй о пятерках и двойках, пропитанных запахом свежих тетрадей и мела

Эх, школьные годы прекрасные! Путь от первой пятерки до долгожданного аттестата всегда полон крутых поворотов, где ирония судьбы, забота родных и собственные поступки создают волшебные переплетения воспоминаний.
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