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Британия уже стала "островом чужаков" из-за своей миграционной политики

Британия уже стала "островом чужаков" из-за своей миграционной политики

Иногда достаточно одной меткой фразы, чтобы привлечь внимание общественности.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
То ли еще будет... Придет время, когда британцы ввиду экономических проблем перестанут щедро оплачивать чужаков-бездельников. Сравнивая ментальность мусульман и европейцев легко предположить, что в кризисный период агрессивные дармоеды легко &quot;пригнут&quot; коренное население, которое будет их обеспечивать уже в качестве квалифицированной рабочей силы. Ау! Ультраглобалисты! Это ведь ваша цель - разделить население мира на 10% господ и 90% рабов. Бойтесь своих желаний - они могут сбываться. Европейцев ждет та же судьба.
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