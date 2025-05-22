Британия уже стала "островом чужаков" из-за своей миграционной политики

СК

Степан Капуста

То ли еще будет... Придет время, когда британцы ввиду экономических проблем перестанут щедро оплачивать чужаков-бездельников. Сравнивая ментальность мусульман и европейцев легко предположить, что в кризисный период агрессивные дармоеды легко "пригнут" коренное население, которое будет их обеспечивать уже в качестве квалифицированной рабочей силы. Ау! Ультраглобалисты! Это ведь ваша цель - разделить население мира на 10% господ и 90% рабов. Бойтесь своих желаний - они могут сбываться. Европейцев ждет та же судьба.