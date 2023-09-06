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BMJ Mental Health: люди с СДВГ на 30% чаще думают о суициде

BMJ Mental Health: люди с СДВГ на 30% чаще думают о суициде

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) оказался фактором риска других проблем психического здоровья, включая сильную депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), расстройство пищевого поведения и попытки самоубийства.

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