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На Украине сообщили о подготовке «контрнаступления» в случае войны с РФ

На Украине сообщили о подготовке «контрнаступления» в случае войны с РФ

Украина и её иностранные партнеры совместными усилиями разработали план широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям», который воплотится в жизнь в ситуации крупномасштабного конфликта с Российской Федерации.

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