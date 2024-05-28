Подделка голоса и изображения с помощью ИИ может стать в России уголовно наказуемой

"Законопроектом предлагается ввести в ряд статей Уголовного кодекса РФ дополнительный квалифицирующий признак – совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных", – приводят текст документа "Известия" 28 мая.