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Тренер «Сочи» Гольц о 5:0 с «Локомотивом»: «Сегодня сложилось все: ребята все поймали на себя, здорово себя показали спецбригады, выручил вратарь»

«Отмечу полную самоотдачу команды. Ребята все поймали на себя, здорово себя показали бригады меньшинства и большинства, выручил вратарь.

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