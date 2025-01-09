Хобарт (WTA). 1/2 финала. Аванесян сыграет с Кесслер, Мертенс – с Джойнт

Сетка здесь. Hobart International Хобарт, Австралия 6 – 11 января 2025 WTA 250 Призовой фонд – $275 094 Открытые корты, хард 1/2 финала Маккартни Кесслер (США) Элина Аванесян (Армения) Дата проведения 10 января, 07.
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